Московское "Динамо" обыграло ЦСКА во второй раз в сезоне

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над ЦСКА со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 3 700 зрителей.
Заброшенными шайбами на седьмой минуте у "Динамо" отметились Андрей Сергеев и Магнус Пяярви-Свенссон, на 60-й - Вадим Шипачев и Даниил Тарасов. У ЦСКА отличился Константин Окулов (56).
В текущем сезоне команды обменялись двумя домашними победами. Помимо "Динамо", дважды в сезоне ЦСКА уступал "Йокериту" и "Металлургу".
Армейцы лидируют в таблице Западной конференции, набрав 75 очков в 50 матчах. "Динамо" с 65 очками в 50 встречах идет четвертым.
В следующем матче ЦСКА 29 января сыграет на выезде с "Динамо" из Минска, бело-голубые в тот же день примут "Сочи".
Также в среду нижегородское "Торпедо" победило в гостях минское "Динамо" (3:1), нападающий нижегородцев Дамир Жафяров побил клубный рекорд результативности за один сезон, набрав 54 (19 голов + 35 передач) очка. Гол Сергея Шмелева из "Сочи" не помог команде в гостях набрать очки в игре с "Йокеритом" (2:3), однако позволил нападающему также стать рекордсменом клуба - он отличается на протяжении семи матчей кряду. Лучший результат в активе Сергея Мозякина ("Металлург"), который забрасывал шайбы в девяти встречах подряд.
Ярославский "Локомотив" обыграл пекинский "Куньлунь" (3:2), петербургский СКА - череповецкую "Северсталь" (4:1). Обе команды одержали домашние победы.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|50
|29
|4
|2
|2
|3
|10
|157-105
|75
|2
|СКА
|50
|27
|1
|2
|4
|4
|12
|150-109
|68
|3
|Локомотив
|50
|25
|4
|3
|1
|4
|13
|152-104
|69
|4
|Динамо М
|50
|26
|4
|0
|3
|2
|15
|152-121
|65
|5
|Йокерит
|47
|21
|3
|2
|1
|4
|16
|136-115
|57
|6
|Динамо Мн
|49
|14
|9
|4
|1
|2
|19
|135-136
|57
|7
|Северсталь
|50
|18
|4
|3
|3
|1
|21
|121-136
|54
|8
|Витязь
|50
|18
|3
|3
|2
|2
|22
|130-139
|52
|9
|Спартак
|49
|16
|6
|1
|2
|4
|20
|129-140
|52
|10
|Сочи
|51
|11
|2
|0
|2
|6
|30
|106-170
|34
|11
|Динамо Р
|48
|4
|2
|2
|2
|5
|33
|102-172
|23
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|49
|28
|2
|5
|2
|4
|8
|159-106
|76
|2
|Авангард
|49
|26
|2
|0
|5
|5
|11
|146-115
|66
|3
|Металлург
|49
|26
|0
|4
|1
|4
|14
|136-117
|65
|4
|Салават Юлаев
|51
|22
|4
|4
|1
|4
|16
|152-131
|65
|5
|Трактор
|49
|24
|3
|1
|2
|1
|18
|127-114
|59
|6
|Автомобилист
|50
|21
|3
|2
|3
|4
|17
|133-126
|59
|7
|Торпедо НН
|51
|20
|3
|3
|2
|5
|18
|148-143
|59
|8
|Барыс
|48
|16
|7
|3
|2
|3
|17
|119-125
|57
|9
|Сибирь
|50
|17
|2
|2
|3
|1
|25
|121-135
|46
|10
|Амур
|49
|13
|4
|1
|4
|0
|27
|118-145
|40
|11
|Нефтехимик
|49
|12
|2
|2
|0
|0
|33
|114-182
|32
|12
|Куньлунь
|48
|10
|0
|1
|2
|6
|29
|112-169
|30