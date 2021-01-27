Московское "Динамо" обыграло ЦСКА во второй раз в сезоне

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над ЦСКА со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 3 700 зрителей.

Заброшенными шайбами на седьмой минуте у "Динамо" отметились Андрей Сергеев и Магнус Пяярви-Свенссон, на 60-й - Вадим Шипачев и Даниил Тарасов. У ЦСКА отличился Константин Окулов (56).

В текущем сезоне команды обменялись двумя домашними победами. Помимо "Динамо", дважды в сезоне ЦСКА уступал "Йокериту" и "Металлургу".

Армейцы лидируют в таблице Западной конференции, набрав 75 очков в 50 матчах. "Динамо" с 65 очками в 50 встречах идет четвертым.

В следующем матче ЦСКА 29 января сыграет на выезде с "Динамо" из Минска, бело-голубые в тот же день примут "Сочи".

Также в среду нижегородское "Торпедо" победило в гостях минское "Динамо" (3:1), нападающий нижегородцев Дамир Жафяров побил клубный рекорд результативности за один сезон, набрав 54 (19 голов + 35 передач) очка. Гол Сергея Шмелева из "Сочи" не помог команде в гостях набрать очки в игре с "Йокеритом" (2:3), однако позволил нападающему также стать рекордсменом клуба - он отличается на протяжении семи матчей кряду. Лучший результат в активе Сергея Мозякина ("Металлург"), который забрасывал шайбы в девяти встречах подряд.

Ярославский "Локомотив" обыграл пекинский "Куньлунь" (3:2), петербургский СКА - череповецкую "Северсталь" (4:1). Обе команды одержали домашние победы.