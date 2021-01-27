"Авангард" стал третьим участником Кубка Гагарина - 2021

ТАСС, 27 января. Омский "Авангард" победил в гостях рижское "Динамо" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Счет в матче открыл Мартиньш Дзиеркалс (вторая минута). Шайбами у победителей отличились Денис Зернов (23) и Алексей Емелин (26). Голевую передачу на Емелина отдал Илья Ковальчук, который набрал 12 (три гола + девять передач) очков в 11 матчах.

Благодаря победе "Авангард" сыграет в Кубке Гагарина седьмой раз подряд. Ранее досрочный выход в плей-офф себе обеспечили лидеры Западной конференции ЦСКА (Москва) и Восточной конференции "Ак Барс" (Казань).

Команда Боба Хартли набрала 68 очков в 50 матчах и занимает второе место в таблице Восточной конференции. Рижане, которые потеряли шансы на плей-офф, идут на последнем, 11-м месте таблицы Запада с 23 очками в 49 встречах.

В следующем матче омский клуб встретится на выезде с ярославским "Локомотивом" 29 января. "Динамо" в тот же день примет череповецкую "Северсталь".