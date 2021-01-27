"Авангард" стал третьим участником Кубка Гагарина - 2021

ТАСС, 27 января. Омский "Авангард" победил в гостях рижское "Динамо" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Счет в матче открыл Мартиньш Дзиеркалс (вторая минута). Шайбами у победителей отличились Денис Зернов (23) и Алексей Емелин (26). Голевую передачу на Емелина отдал Илья Ковальчук, который набрал 12 (три гола + девять передач) очков в 11 матчах.
Благодаря победе "Авангард" сыграет в Кубке Гагарина седьмой раз подряд. Ранее досрочный выход в плей-офф себе обеспечили лидеры Западной конференции ЦСКА (Москва) и Восточной конференции "Ак Барс" (Казань).
Команда Боба Хартли набрала 68 очков в 50 матчах и занимает второе место в таблице Восточной конференции. Рижане, которые потеряли шансы на плей-офф, идут на последнем, 11-м месте таблицы Запада с 23 очками в 49 встречах.
В следующем матче омский клуб встретится на выезде с ярославским "Локомотивом" 29 января. "Динамо" в тот же день примет череповецкую "Северсталь".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|50
|29
|4
|2
|2
|3
|10
|157-105
|75
|2
|СКА
|50
|27
|1
|2
|4
|4
|12
|150-109
|68
|3
|Локомотив
|50
|25
|4
|3
|1
|4
|13
|152-104
|69
|4
|Динамо М
|50
|26
|4
|0
|3
|2
|15
|152-121
|65
|5
|Йокерит
|47
|21
|3
|2
|1
|4
|16
|136-115
|57
|6
|Динамо Мн
|49
|14
|9
|4
|1
|2
|19
|135-136
|57
|7
|Северсталь
|50
|18
|4
|3
|3
|1
|21
|121-136
|54
|8
|Витязь
|50
|18
|3
|3
|2
|2
|22
|130-139
|52
|9
|Спартак
|49
|16
|6
|1
|2
|4
|20
|129-140
|52
|10
|Сочи
|51
|11
|2
|0
|2
|6
|30
|106-170
|34
|11
|Динамо Р
|49
|4
|2
|2
|2
|5
|34
|103-174
|23
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|49
|28
|2
|5
|2
|4
|8
|159-106
|76
|2
|Авангард
|50
|27
|2
|0
|5
|5
|11
|148-116
|68
|3
|Металлург
|49
|26
|0
|4
|1
|4
|14
|136-117
|65
|4
|Салават Юлаев
|51
|22
|4
|4
|1
|4
|16
|152-131
|65
|5
|Трактор
|49
|24
|3
|1
|2
|1
|18
|127-114
|59
|6
|Автомобилист
|50
|21
|3
|2
|3
|4
|17
|133-126
|59
|7
|Торпедо НН
|51
|20
|3
|3
|2
|5
|18
|148-143
|59
|8
|Барыс
|48
|16
|7
|3
|2
|3
|17
|119-125
|57
|9
|Сибирь
|50
|17
|2
|2
|3
|1
|25
|121-135
|46
|10
|Амур
|49
|13
|4
|1
|4
|0
|27
|118-145
|40
|11
|Нефтехимик
|49
|12
|2
|2
|0
|0
|33
|114-182
|32
|12
|Куньлунь
|48
|10
|0
|1
|2
|6
|29
|112-169
|30