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КХЛ

"Авангард" стал третьим участником Кубка Гагарина - 2021

Ранее досрочный выход в плей-офф себе обеспечили ЦСКА и "Ак Барс"
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 27 января. Омский "Авангард" победил в гостях рижское "Динамо" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Счет в матче открыл Мартиньш Дзиеркалс (вторая минута). Шайбами у победителей отличились Денис Зернов (23) и Алексей Емелин (26). Голевую передачу на Емелина отдал Илья Ковальчук, который набрал 12 (три гола + девять передач) очков в 11 матчах.

Благодаря победе "Авангард" сыграет в Кубке Гагарина седьмой раз подряд. Ранее досрочный выход в плей-офф себе обеспечили лидеры Западной конференции ЦСКА (Москва) и Восточной конференции "Ак Барс" (Казань).

Команда Боба Хартли набрала 68 очков в 50 матчах и занимает второе место в таблице Восточной конференции. Рижане, которые потеряли шансы на плей-офф, идут на последнем, 11-м месте таблицы Запада с 23 очками в 49 встречах.

В следующем матче омский клуб встретится на выезде с ярославским "Локомотивом" 29 января. "Динамо" в тот же день примет череповецкую "Северсталь".

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА5029422310157-10575
2СКА5027124412150-10968
3Локомотив5025431413152-10469
4Динамо М5026403215152-12165
5Йокерит4721321416136-11557
6Динамо Мн4914941219135-13657
7Северсталь5018433121121-13654
8Витязь5018332222130-13952
9Спартак4916612420129-14052
10Сочи5111202630106-17034
11Динамо Р494222534103-17423
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс492825248159-10676
2Авангард5027205511148-11668
3Металлург4926041414136-11765
4Салават Юлаев5122441416152-13165
5Трактор4924312118127-11459
6Автомобилист5021323417133-12659
7Торпедо НН5120332518148-14359
8Барыс4816732317119-12557
9Сибирь5017223125121-13546
10Амур4913414027118-14540
11Нефтехимик4912220033114-18232
12Куньлунь4810012629112-16930
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