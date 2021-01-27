Сидорова обновила лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом

ТАСС, 27 января. Анжелика Сидорова победила на чемпионате Москвы по легкой атлетике в прыжках с шестом, установив лучший результат сезона в мире.

Она взяла высоту 4 метра 80 см. До этого лучший результат сезона также принадлежал ей, 16 января на Кубке главы Чувашии в Новочебоксарске она прыгнула на 4,75 м.

Сидоровой 29 лет, она является чемпионкой мира и Европы, дважды - чемпионкой Европы в помещении. Личным рекордом спортсменки является высота 4,95 см.

Главными стартами зимнего сезона для россиян являются чемпионат страны, который пройдет с 15 по 17 февраля в Москве, и чемпионат Европы в помещении, местом проведения которого был выбран польский город Торунь (5-7 марта).