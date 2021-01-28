Вратарь клуба НХЛ "Даллас" Антон Худобин рассказал об улучшениях после операции на руке

ТАСС, 28 января. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Антон Худобин рассказал об улучшениях, которые он почувствовал после операции на руке. Комментарий Худобина приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.
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Худобин во время плей-офф Кубка Стэнли прошлого сезона почувствовал онемение в двух пальцах правой руки и в октябре перенес операцию на нервных окончаниях.
"Теперь уже точно могу сказать, что улучшение после операции есть, - сказал Худобин. - Я не сразу его почувствовал, но, когда закончил процедуру реабилитации, увидел, насколько мне стало комфортнее держать клюшку и обращаться с шайбой. Наконец-то снова могу держать лезвие клюшки в любом положении, с чем в прошлом году у меня были проблемы. Теперь же без проблем могу и передачу отдать, и даже бросить".
Голкипер "Далласа" сыграл во всех трех матчах команды в новом сезоне НХЛ и пропустил три шайбы, клуб одержал три победы. "Отдыхать мне или нет - решать тренерам, но сам могу сказать, что готов играть в каждом матче, - заявил Худобин. - Безусловно, нужно заботиться о своем теле, о том, чтобы оно получало достаточно отдыха. Расписание нам предстоит тяжелое, но вместе с тем мы - профессионалы, которые должны выполнять свою работу, что бы ни потребовалось".
"Если тренеры решат, что нуждаются во мне даже в ситуации спаренных матчей, то я к этому готов. Таков мой менталитет", - добавил россиянин.
Отложенный старт "Далласа"
"Даллас" начал новый сезон позже остальных, так как сразу несколько хоккеистов команды заразились коронавирусом, из-за чего НХЛ была вынуждена перенести четыре стартовых матча клуба.
"Отложенный старт восприняли как должное, - отметил Худобин. - Что поделать, если в мире случилась такая пандемия, много наших ребят из-за нее вылетело, без этих переносов у нас элементарно не набиралось игроков на команду. По протоколу отсидели 10 дней в карантине, и только потом вернулись к тренировкам, мысли были скорее о том, что "Нэшвиллу", нашему первому сопернику, который уже успел сыграть несколько матчей, будет полегче. Постарались, насколько могли, подготовиться к старту".
Худобину 34 года, он выступает за "Даллас" с 2018 года. В прошлом регулярном чемпионате вратарь провел за команду 30 матчей (26 в старте), пропускал в среднем 2,22 шайбы за игру и отражал 93% бросков. В плей-офф сыграл 25 матчей (24 в старте) с коэффициентом надежности 2,69, отразил 91,7% бросков, провел один матч "на ноль". Вместе с "Далласом" он дошел до финала Кубка Стэнли, где его команда уступила "Тампе" со счетом 2-4.