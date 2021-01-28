Вратарь клуба НХЛ "Даллас" Антон Худобин рассказал об улучшениях после операции на руке

Худобин во время плей-офф Кубка Стэнли прошлого сезона почувствовал онемение в двух пальцах правой руки и в октябре перенес операцию на нервных окончаниях.

"Теперь уже точно могу сказать, что улучшение после операции есть, - сказал Худобин. - Я не сразу его почувствовал, но, когда закончил процедуру реабилитации, увидел, насколько мне стало комфортнее держать клюшку и обращаться с шайбой. Наконец-то снова могу держать лезвие клюшки в любом положении, с чем в прошлом году у меня были проблемы. Теперь же без проблем могу и передачу отдать, и даже бросить".

Голкипер "Далласа" сыграл во всех трех матчах команды в новом сезоне НХЛ и пропустил три шайбы, клуб одержал три победы. "Отдыхать мне или нет - решать тренерам, но сам могу сказать, что готов играть в каждом матче, - заявил Худобин. - Безусловно, нужно заботиться о своем теле, о том, чтобы оно получало достаточно отдыха. Расписание нам предстоит тяжелое, но вместе с тем мы - профессионалы, которые должны выполнять свою работу, что бы ни потребовалось".

"Если тренеры решат, что нуждаются во мне даже в ситуации спаренных матчей, то я к этому готов. Таков мой менталитет", - добавил россиянин.

Отложенный старт "Далласа"

"Даллас" начал новый сезон позже остальных, так как сразу несколько хоккеистов команды заразились коронавирусом, из-за чего НХЛ была вынуждена перенести четыре стартовых матча клуба.