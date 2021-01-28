"Оттава" проиграла "Ванкуверу" и потерпела шестое поражение подряд в НХЛ

За "Ванкувер" отличились Тайлер Мотт (3-я и 52-я минуты), Джей Ти Миллер (22, 28), Элиас Петтерссон (38). Единственную шайбу в составе "Оттавы" забросил Джош Норрис (9).

Защитник "Оттавы" Никита Зайцев провел на площадке 22 минуты 41 секунду и закончил матч с показателем полезности "0". Его одноклубник Евгений Дадонов сыграл 19 минут 1 секунду и завершил встречу с показателем полезности "-1".

"Оттава" потерпела шестое поражение подряд в регулярном чемпионате НХЛ и занимает последнюю строчку в таблице Северного дивизиона, набрав 3 очка в семи матчах. "Ванкувер" находится на четвертом месте с 8 очками за девять игр.

Следующую встречу команды 29 января в Ванкувере.

В другом матче игрового дня "Нэшвилл" дома обыграл "Чикаго" (2:1 Б).