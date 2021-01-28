ТАСС назвал свой вариант составов команд на Матч звезд Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. ТАСС принял участие в определении составов команд на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ, который пройдет в формате "Звезды России" - "Звезды мира". Это будет пятый в истории баскетбольного турнира Матч звезд, который пройдет в Москве на "ВТБ-Арене" 14 февраля.

В первом этапе определения составов на Матч звезд принимали участие болельщики, которые путем голосования определили расширенный список кандидатов. Далее к выбору составов подключились ведущие российские и зарубежные СМИ, пишущие о баскетболе.

Версия ТАСС выглядит следующим образом:

"Звезды России": Алексей Швед, Вячеслав Зайцев (оба - "Химки"), Виталий Фридзон ("Зенит"), Евгений Бабурин, Антон Астапкович (оба - "Нижний Новгород"), Никита Михайловский ("Автодор"), Джоэль Боломбой, Никита Курбанов (оба - ЦСКА), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань"), Николай Жмако ("Парма").

"Звезды мира": Мантас Калниетис ("Локомотив-Кубань"), Иффе Лундберг, Джеффри Гроселл (оба - "Зелена Гура", Польша), Маркус Кин ("Калев", Эстония), Айзея Кэнэн (УНИКС), Нэйт Мэйсон ("Автодор"), Дэвин Букер, Джордан Микки (оба - "Химки"), Никола Милутинов, Торнике Шенгелия (оба - ЦСКА).

На заключительном этапе директорат Единой лиги выберет окончательный состав, после чего тренеры команд огласят стартовые пятерки.