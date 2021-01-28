Губернатор Тамбовской области заявил, что регион не будет финансировать футбольный клуб

ТАМБОВ, 28 января. /ТАСС/. Администрация Тамбовской области не может предоставить бюджетное финансирование футбольному клубу "Тамбов", который имеет долги по зарплате перед сотрудниками. Об этом губернатор региона Александр Никитин сообщил в четверг на пресс-конференции.

"Футбольный клуб "Тамбов" - это НКО, они получали бюджетную поддержку, гранты и должны были привлечь к этому внебюджетное софинансирование, однако оно было очень низким. Как распределялись средства в клубе, непонятно. У клуба есть задолженности, поэтому бюджетное финансирование мы им сейчас предоставить не можем", - сказал глава региона.

Никитин отметил, что администрация региона делала многое для поддержки футбольного клуба. "Сколько сделал я для футбольного клуба "Тамбов", вряд ли кто-то мог сделать. И руководство клуба признает, что без поддержки региона эти успехи вряд ли были бы достигнуты. Я нисколько не умаляю успехов тренерского состава, руководства клуба, футболистов, их вклад тоже очень большой", - сказал губернатор.

По его словам, с 2013 по 2019 год футбольный клуб получил из бюджета области порядка 1,9 млрд рублей. В 2020 году клуб получил из бюджета 350 млн рублей.

Как сообщалось ранее, следственный комитет возбудил дело против директора "Тамбова" из-за долгов по зарплате в 150 млн рублей.