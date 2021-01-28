AMC Fight Nights усилила меры безопасности на турнирах после драки Исмаилова и Минеева

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Организация AMC Fight Nights ужесточила правила прохода зрителей на свои мероприятия после массовой драки на турнире в Москве. Об этом ТАСС заявил владелец организации Амир Мурадов.

"Мы будем ужесточать правила посещения наших турниров. Уже на ближайших турнирах никто просто не сможет подойти к клетке, будет стоять охрана. А те люди, которые попали на камеры и кого-то били, не смогут попадать на наши турниры, их не будет пускать служба безопасности", - сказал Мурадов.

Массовая драка состоялась на турнире AMC Fight Nights 24 декабря прошлого года. Основными участниками стали бойцы Магомед Исмаилов и Владимир Минеев.