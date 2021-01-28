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НХЛ

Матч "Вегас" - "Сент-Луис" перенесен из-за случаев заражения коронавирусом у хозяев

Игра должна была пройти в ночь на пятницу

ТАСС, 28 января. Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Вегасом" и "Сент-Луисом" перенесена из-за случаев заражения коронавирусом в команде хозяев. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В "Вегасе" были выявлены два положительных результата теста - у игрока и представителя тренерского штаба.

Оба зараженных ушли на карантин, а арена команды закрыта до дальнейшего уведомления.

Встреча должна была пройти в ночь с четверга на пятницу. Судьба матчей "Вегаса", запланированных на следующую неделю, будет определена в ближайшие дни.

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