"Химки" проиграли 15-й матч подряд в Евролиге

ТАСС, 28 января. Российский баскетбольный клуб "Химки" проиграл турецкому "Фенербахче" со счетом 76:107 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Химок" Алексей Швед, в его активе 29 очков. У "Фенербахче" больше всех очков набрал разыгрывающий Нандо Де Коло (18).

"Химки" проиграли 15-ю встречу главного европейского турнира кряду. Подмосковный клуб с двумя победами в 23 матчах занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Евролиги. "Фенербахче" располагается на восьмой строчке, одержав 13-ю победу.

В следующем туре российский клуб 4 февраля в гостях сыграет с израильским "Маккаби", "Фенербахче" на следующий день примет санкт-петербургский "Зенит".