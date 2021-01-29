"Наполи" стал соперником "Аталанты" в полуфинале Кубка Италии

ТАСС, 29 января. "Наполи" одержал победу над "Специей" со счетом 4:2 в матче четвертьфинала Кубка Италии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Калиду Кулибали (5-я минута), Ирвинг Лосано (20), Маттео Политано (30), Элиф Элмас (40). У проигравших отличились Эммануэль Гьяси (70) и Дженнаро Акампора (73).

В полуфинале соперником "Наполи" будет "Аталанта", в составе которой выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук, в другом противостоянии 1/2 финала сойдутся "Интер" и "Ювентус". На стадии полуфинала команды сыграют в формате двухматчевого противостояния, первые встречи пройдут 3 февраля, ответные - 10 февраля.

Финал Кубка Италии запланирован на 19 мая.