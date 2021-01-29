"Питтсбург" уступил "Бостону", Малкин вышел на второе место по числу матчей за клуб в НХЛ

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин провел свой 915-й матч за клуб в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Россиянин вышел на второе место по этому показателю, сравнявшись с канадцем Марио Лемье, который является владельцем "Питтсбурга". Лидером по числу игр за команду является капитан Сидни Кросби - 992.

"Вашингтон" дома обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" (6:3), , вратарь гостей Семен Варламов отразил 17 бросков. Столичный клуб проводил четвертую игру без россиян: капитан команды Александр Овечкин, а также его одноклубники и соотечественники Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропустили встречу из-за нарушения медицинского протокола НХЛ. Хоккеисты должны вернуться в состав к следующему матчу команды. Журналистка газеты "Вашингтон пост" Саманта Пелл сообщала, что Самсонов заразился коронавирусом.

После семи встреч "Бостон" находится на второй позиции в таблице Восточного дивизиона с 11 очками. "Питтсбург" набрал 9 очков в восьми играх и занимает четвертое место.

Следующий матч "Питтсбург" проведет 31 января в гостях против "Нью-Йорк Рейнджерс", "Бостон" в тот же день на выезде встретится с "Вашингтоном".