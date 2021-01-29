"Даллас" одержал четвертую подряд победу на старте сезона НХЛ. Гурьянов набрал три очка

Гурьянов также отдал две голевые передачи, всего на его счету 7 очков (3 гола + 4 паса) в четырех играх. Его одноклубник Александр Радулов также отметился результативным пасом, набрав 4 очка (2+2) за четыре матча. Нападающий "Детройта" Владислав Наместников сыграл 15 минут 29 секунд и закончил встречу с показателем полезности "-3".

"Даллас" одержал четвертую победу подряд на старте сезона НХЛ. Команда занимает вторую строчку в таблице Центрального дивизиона, набрав 8 очков. "Детройт" находится на последней позиции с 5 очками в восьми матчах.

Следующую встречу "Даллас" проведет 31 января в гостях против "Каролины". "Детройт" в тот же день примет "Флориду".