"Даллас" одержал четвертую подряд победу на старте сезона НХЛ. Гурьянов набрал три очка

ТАСС, 29 января. "Даллас" со счетом 7:3 обыграл "Детройт" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами в составе "Далласа" отметились Джо Павелски (12-я минута), Эндрю Коглиано (28), Денис Гурьянов (35), Джейми Олексяк (45), Тай Делландреа (55), Джастин Даулинг (57), Джон Клингберг (59). За "Детройт" отличились Валттери Филппула (32), Тайлер Бертуцци (48), Дэнни Декисер (54).
Гурьянов также отдал две голевые передачи, всего на его счету 7 очков (3 гола + 4 паса) в четырех играх. Его одноклубник Александр Радулов также отметился результативным пасом, набрав 4 очка (2+2) за четыре матча. Нападающий "Детройта" Владислав Наместников сыграл 15 минут 29 секунд и закончил встречу с показателем полезности "-3".
"Даллас" одержал четвертую победу подряд на старте сезона НХЛ. Команда занимает вторую строчку в таблице Центрального дивизиона, набрав 8 очков. "Детройт" находится на последней позиции с 5 очками в восьми матчах.
Следующую встречу "Даллас" проведет 31 января в гостях против "Каролины". "Детройт" в тот же день примет "Флориду".