Французскому лыжнику Манифика не разрешили поехать на этап Кубка мира из-за коронавируса

ТАСС, 29 января. Французская федерация лыжных видов спорта не позволила Морису Манифика отправиться в шведский Фалун, где проходит этап Кубка мира, из-за того, что он контактировал с зараженным коронавирусом. Об этом сообщил лыжник, которого цитирует шведская газета Expressen.

"За день до отъезда в Швецию мне сказали, что меня не пустят. Вещи уже были собраны, - сказал Манифика. - Это так странно: один из спортсменов нашей сборной заразился коронавирусом, я виделся с ним неделю назад, поэтому меня записали в контактную группу. Но я сделал ПЦР-тест, который показал, что я здоров и у меня нет никаких симптомов".

Манифика рассказал, что решение было принято французской федерацией. "Честно говоря, это расстраивает, я зол. Никто в профсоюзе мне не звонил и не задавал никаких вопросов, я только получил сообщение: "Тебе нельзя ехать". Я ничего не понимаю", - признался лыжник.

Француз не знает, когда сможет выступить на Кубке мира. "В следующие выходные будет только спринт, а для меня ничего. Затем этап в Нове-Место - последний перед чемпионатом мира. Посмотрим, выступлю ли я там", - добавил он.

Манифика 34 года, он является трехкратным призером Олимпийских игр и трехкратным призером чемпионатов мира, победителем этапов Кубка мира. На лыжной многодневке "Тур де Ски" 2021 года занял второе место в общем зачете.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне пройдет с 29 по 31 января.