Минспорт РФ заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Алтайского края

ТАСС, 29 января. Министерство спорта Российской Федерации заключило соглашение с правительством Алтайского края о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Министр спорта РФ Олег Матыцин находится с рабочим визитом в Барнауле, где он провел встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

"Наше соглашение направлено на решение очень важных социальных задач в сфере спорта, образования, воспитания. Те успехи, которые есть в Алтайском крае в области спорта, позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее, - сказал Матыцин. - Я знаю, как было непросто в Алтайском крае в связи с пандемией, особенно в осенний период. Надеюсь, что такие испытания не повторятся, а те обстоятельства, что мы вместе преодолели, сделали нас еще сильнее".

"Соглашение определяет основные направления нашего сотрудничества и обязательства сторон, - добавил Томенко. - Можно сказать, что этот документ станет дорожной картой для нашей совместной работы на несколько лет".

Благодаря поддержке федерального министерства спорта в регионе в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" в Алтайском крае в прошлом году было смонтировано 25 площадок ГТО, в Рубцовске открылся Ледовый дворец, в Славгороде и Заринске уложены полноразмерные футбольные поля. В настоящее время начато строительство двух крупных физкультурно-оздоровительных комплексов в Барнауле, Ледового дворца и искусственного футбольного поля в Бийске.