Непряева проходит обследование после падения на этапе Кубка мира в шведском Фалуне

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева находится в клинике, она проходит обследование после падения на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Об этом ТАСС рассказал главный врач Федерации лыжных гонок России Роман Эрлихман.

В пятницу Непряева упала во время гонки с раздельным стартом на 10 км свободным стилем. Она не смогла завершить гонку.

"Наталья сейчас находится в клинике, проходит все необходимые процедуры, обследования. Диагноза пока нет, без определенных диагностических исследований, без рентгена вот так сказать ничего нельзя. Подозрение на перелом? Такие подозрения есть всегда, но глазами нельзя поставить диагноз, так что все станет ясно только после обследования", - сказал Эрлихман.