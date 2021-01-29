Трасса под Петербургом удалена из списка резервных на сезон MotoGP из-за санкций WADA

ТАСС, 29 января. Автодром "Игора Драйв" в Ленинградской области был удален из списка резервных трасс на предстоящий сезон чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) из-за санкций в отношении России со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом изданию Speedweek сообщил Кармело Эспелета, глава компании Dorna, которая является правообладателем MotoGP.

В ноябре пресс-служба MotoGP сообщила, что автодром в Ленинградской области заявлен в качестве резервного в предварительной версии календаря на сезон-2021. 22 января MotoGP опубликовал предварительный календарь, где в списке резервных не оказалось российской трассы.

"Если ситуация с WADA не изменится, мы пока не сможем провести чемпионат мира в России", - сказал Эспелета.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил его статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Согласно решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры.

MotoGP - соревнование по шоссейно-кольцевым мотогонкам, которое проводится с 1948 года. Согласно предварительному календарю, стартовая гонка сезона состоится в Катаре 28 марта. Завершится чемпионат в испанской Валенсии 14 ноября. Всего запланировано 19 этапов.