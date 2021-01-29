Рой Джонс может получить должность в Федерации бокса России

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс - младший может получить должность в Федерации бокса России. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный секретарь организации Кирилл Щекутьев.

Щекутьев был единогласно избран генеральным секретарем организации в пятницу на отчетно-выборной конференции Федерации бокса России. Он сменил на этом посту Умара Кремлева, который был избран президентом Международной ассоциации бокса (AIBA).

"Рой планирует в ближайшее время приехать в Россию, - сказал Щекутьев. - Мы с ним встретимся и обязательно это обсудим. Нам тоже хочется видеть, чтобы он в каком-либо статусе был в Федерации бокса России. Он большой патриот нашей страны, очень многое сделал для популяризации бокса".

"Мы готовы вместе с ним заниматься данным направлением", - добавил собеседник агентства.