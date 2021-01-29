Саночница Демченко заняла пятое место в спринте на чемпионате мира в Германии

ТАСС, 29 января. Российская саночница Виктория Демченко заняла пятое место в спринте на чемпионате мира, который проходит в германском Кёнигcзе.

Победительницей стала немка Юлия Таубитц, показавшая результат 39,101 секунды. Далее расположились ее соотечественницы Анна Беррейтер (+0,011) и Даяна Эйтбергер (+0,199). Отставание Демченко составило 0,221 секунды. Россиянка Татьяна Иванова стала шестой (+0,258), Екатерина Батурина - 11-й (+0,531), Екатерина Катникова - 14-й (+1,000).

Российская команда выступает на турнире под флагом с символикой национальной федерации в бело-голубых тонах.

Чемпионат мира по санному спорту завершится 31 января.