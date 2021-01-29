Бюджет Федерации бокса России в 2021 году составит порядка 3,5 млрд рублей

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Федерация бокса России рассчитывает, что бюджет организации на 2021 год будет идентичен прошлогоднему - порядка 3,5 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный секретарь организации Кирилл Щекутьев.

Бюджет Федерации бокса России в 2020 году составлял порядка 3,5 млрд рублей. "В этом году бюджет будет соизмеримым с прошлым годом, но статьи расходов будут разными", - отметил собеседник агентства.

"Бюджет еще зависит от величины взносов в международные организации за проведение мероприятий. Бюджет 2020 года был таким, поскольку мы заплатили достаточно весомую сумму за проведение Кубка мира на территории России. В этом году такие большие платежи не предусмотрены, но предусмотрено огромное количество денег на открытие школ и залов", - добавил Щекутьев.

Щекутьев был единогласно избран генеральным секретарем организации в пятницу на отчетно-выборной конференции Федерации бокса России. Он сменил на этом посту Умара Кремлева, который был избран президентом Международной ассоциации бокса (AIBA).

Полностью интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/10580263.