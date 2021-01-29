Матыцин: программа улучшения инфраструктуры нужна вузам для развития студенческого спорта

БАРНАУЛ, 29 января. /ТАСС/. Отраслевая программа по усовершенствованию материально-технической базы необходима вузам для развития студенческого спорта, особенно легкой атлетики, сообщил на встрече со студентами Алтайского государственного университета в Барнауле министр спорта РФ Олег Матыцин в рамках рабочего визита на Алтай в пятницу.

"Есть необходимость создания законодательной базы, благодаря которой спорт бы стал неотъемлемой базой системы образования. Проблема в том, что в существующем законодательстве об образовании спорт не определен как приоритетное направление. Нам необходимо формирование правильной законодательной базы студенческого спорта. Нужна, наверное, отраслевая программа системы образования по улучшению материально-технической базы университетов, чтобы студенческие спортивные клубы имели возможность развивать деятельность. Мы работаем над внесением поправок в законодательство о спорте и образовании", - сказал министр, отвечая на вопрос одного из студентов о возможности создания в регионе легкоатлетического манежа.

По словам Матыцина, развивать легкую атлетику в стране планируется с помощью вузов.

"У многих вузов не хватает ресурсов для развития студенческого спорта, в частности, легкой атлетики. Ее называют королевой спорта еще и потому, что она является базовой для многих видов спорта. Вместе с Министерством науки и высшего образования РФ нужно работать над тем, чтобы легкая атлетика была во всех учебных заведениях. Есть предложение о совершенствовании спортивной базы университетов", - подчеркнул министр.

Он отметил, что вопросы возможного строительства легкоатлетического манежа в Барнауле обсуждались в ходе встречи министра спорта РФ с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. По словам Матыцина, региону необходимо представить на федеральный уровень концепцию того, как такой объект может вписаться в общую спортивную инфраструктуру.