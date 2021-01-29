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Зимние олимпийские виды спорта

Организаторы ЧМ помогут с нанесением надписей на форму российских конькобежцев

Соревнования пройдут 11-13 февраля в нидерландском Херенвене

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) предложил организаторам чемпионата мира по конькобежному спорту помочь российской сборной с окончательным оформлением соревновательных комбинезонов. Об этом ТАСС рассказала исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева.

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Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), на чемпионатах мира российским атлетам запрещено носить форму с российским триколором, а в случае побед гимн страны должен быть заменен на другую музыку. Совет ISU одобрил предлагаемый СКР вариант экипировки с логотипом федерации и аббревиатурой RSU, но из-за скорого старта чемпионата мира россияне не успевают нанести согласованные элементы оформления на комбинезоны. Чемпионат мира по конькобежному спорту пройдет в нидерландском Херенвене 11-14 февраля.

"С 8 февраля наша команда должна носить нейтральную экипировку. На конькобежные комбинезоны мы точно не успеваем нанести логотип и согласованную аббревиатуру RSU [Russian Skating Union]. Международный союз конькобежцев предложил организационному комитету помочь нам с решением этого вопроса. Насколько я знаю, этот вопрос прорабатывается, и, вероятно, одна из голландских фирм на месте уже сможет на готовые наши комбинезоны разместить все необходимое: аббревиатуру на спину и логотип на груди", - рассказала Барышева.

Чемпионат мира по шорт-треку состоится в нидерландском Дордрехте 5-7 марта. "С такой же аббревиатурой и логотипом на чемпионате мира будут выступать шорт-трекисты. Но их соревнования пройдут позднее, поэтому форму успеют подготовить", - сказала Барышева.

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