ТАСС, 30 января. Нападающий Халк в ближайшее время подпишет контракт с бразильским клубом "Атлетико Минейро". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Бразилец в ближайшие дни прибудет в Белу-Оризонти для прохождения медобследования, после чего должен подписать с командой контракт до конца сезона-2021/22.

В декабре 2020 года Халк покинул китайский клуб "Шанхай СИПГ", за который выступал с 2016 года.

Ранее издание A Bola сообщало, что в услугах бразильца был заинтересован петербургский "Зенит", в составе которого Халк играл с 2012 по 2016 год и становился чемпионом России (сезон-2014/15), обладателем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2015).

Халку 34 года, она также выступал за португальский "Порту", вместе с которым трижды выигрывал чемпионат Португалии (2008/09, 2010/11, 2011/12), Кубок Португалии (2008/09, 2009/10, 2010/11), Суперкубок Португалии (2009, 2010, 2011) и один раз Лигу Европы (2010/11).