Овечкин стал первым в списке потенциальных свободных агентов НХЛ по версии The Hockey News

ТАСС, 30 января. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин возглавил рейтинг лучших игроков лиги, которые могут стать неограниченно свободными агентами по окончании нынешнего сезона, по версии журнала The Hockey News. Рейтинг опубликован на сайте издания.

35-летний Овечкин стал единственным россиянином в списке из 30 хоккеистов. На втором месте находится Дуги Хэмилтон, который выступает за "Каролину", третьим стал капитан "Колорадо" Габриэль Ландескуг. На четвертой позиции расположился вратарь "Бостона" Туукка Раск, пятую строчку занял Тэйлор Холл из "Баффало".

Овечкин является воспитанником московского хоккейного клуба "Динамо". Он был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, с тех пор он выступает в НХЛ за столичный клуб, в 2008 году он подписал контракт на 13 лет на общую сумму $124 млн. Российский нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером лиги, трижды завоевал приз "Тед Линдсей эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата). В 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли.

Овечкин, а также его одноклубники и соотечественники Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропустили последние четыре матча "Вашингтона" в НХЛ, так как нарушили протоколы лиги о COVID-19. Хоккеисты должны вернуться в состав к следующему матчу команды. Журналистка газеты The Washington Post Саманта Пелл сообщала, что Самсонов заразился коронавирусом.