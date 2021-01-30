Трипл-дабл Хардена помог "Бруклину" одержать четвертую подряд победу в сезоне НБА

ТАСС, 30 января. "Бруклин" со счетом 147:125 обыграл "Оклахому" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Бруклина" Джеймс Харден, сделавший трипл-дабл (25 очков + 10 подборов + 11 результативных передач). 25 очков также набрал его одноклубник Кайри Ирвинг.

"Бруклин" одержал четвертую победу подряд и поднялся на второе место в таблице Восточной конференции с 13 выигранными матчами из 21. "Оклахома" победила в 8 играх из 18 и занимает 12-ю позицию в таблице Западной конференции.

Следующую встречу "Бруклин" проведет 1 февраля в гостях против "Вашингтона". "Оклахома" на следующий день примет "Хьюстон".