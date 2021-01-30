Американец Брайан завоевал титул чемпиона мира WBA в супертяжелом весе

ТАСС, 30 января. Американец Тревор Брайан завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Голливуде (США, штат Флорида), он выиграл у канадца Бермейна Стиверна техническим нокаутом в 11-м раунде.

Первоначально Брайан, владевший поясом временного чемпиона мира WBA, должен был встретиться с обладателем регулярного титула Мануэлем Чарром из Германии, но тот снялся с поединка и был лишен пояса. Немца за несколько дней до боя заменил Стиверн. Чарр завоевал вакантный пояс чемпиона мира WBA в 2017 году, победив россиянина Александра Устинова, но с тех пор защит не проводил.

В послужном списке 31-летнего Брайана 21 победа (15 нокаутом), ни одного поражения. Он впервые стал чемпионом мира.

42-летний Стиверн потерпел пятое поражение при 25 победах (21 нокаутом) и 1 ничьей. Это поражение стало для него четвертым в последних пяти боях. Канадец владел титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в 2014-2015 годах, расставшись с ним после поражения от американца Деонтея Уайлдера решением судей. Стиверн снова встретился с Уайлдером в 2017 году в бою за титул чемпиона мира WBC и снова проиграл, на этот раз нокаутом в первом раунде.

Титулом суперчемпиона мира WBA в супертяжелом весе владеет британец Энтони Джошуа.