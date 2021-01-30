Матчи Australian Open ежедневно смогут посещать не более 30 тыс. зрителей

ТАСС, 30 января. Не более 30 тыс. болельщиков в день будет допущено на матчи Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Об этом заявил министр спорта штата Виктория Мартин Пакула, комментарий которого приводит агентство Reuters.

На последние пять дней турнира на игры будут допускать до 25 тыс. зрителей в день.

"Это будет означать, что за 14 дней у нас будет до 390 тыс. зрителей, это примерно 50% от среднего показателя за последние годы, - сказал Пакула. - Это будет не то же самое, что в последние несколько лет, но это будет самое значительное событие со зрителями, которое видел мир за последние месяцы".

Первый в сезоне турнир серии Большого шлема пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля.