Куклина заняла четвертое место в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону

ТАСС, 30 января. Российская биатлонистка Лариса Куклина стала четвертой в гонке преследования на 10 км на чемпионате Европы. Соревнования проходят в польском городе Душники-Здруй.

Первое место заняла Камила Жук из Польши, преодолевшая дистанцию за 29 минут 12,7 секунды и не допустившая ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала норвежка Каролин Эрдаль (отставание - 13,4 секунды; 3 промаха), третьей - ее соотечественница Оснэ Скреде (+16,2; 3). Куклина допустила три промаха и уступила победительнице 18,3 секунды.

Россиянка Наталья Гербулова сала восьмой (+1.03,6; 2), Анастасия Гореева - 17-й (+1.25,5; 4), Анастасия Шевченко - 26-й (+1.55,0; 5), Полина Шевнина - 27-й (+2.02,5; 3), Валерия Васнецова - 29-й (+2.12,7; 7).

Позднее в субботу пройдет гонка преследования на 12,5 км у мужчин. Чемпионат Европы завершится в воскресенье.