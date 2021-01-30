Немецкие саночники Эггерт и Бенекен в четвертый раз победили в двойках на чемпионате мира

ТАСС, 30 января. Немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен победили в соревнованиях двоек на чемпионате мира по санному спорту. Турнир проходит в германском Кёнигcзе.

В сумме за две попытки они показали результат 1 минута 39,931 секунды, вторыми стали их соотечественники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (отставание 0,155 секунды), третье место заняли латвийцы Андрис Шицс и Юрис Шицс (+0,660). Эггерт и Бенекен в четвертый раз победили на чемпионатах мира в соревнованиях двоек.

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов, ставшие 13-ми, отстали от победителей на 1,644 секунды. Россияне Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев стали 15-ми (+1,772).

Российская команда выступает на турнире под флагом с символикой национальной федерации в бело-голубых тонах и названием Russian Luge Federation (RLF).

Чемпионат мира по санному спорту завершится 31 января.