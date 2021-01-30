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КХЛ

Хоккеист "Спартака" Лехтеря восстановился после травмы и может сыграть со СКА

Финский нападающий пропустил семь недель
Йори Лехтеря Александр Щербак/ТАСС
Описание
Йори Лехтеря
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 30 января. Нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Йори Лехтеря восстановился после полученной травмы и может выйти на лед. Об этом сообщает пресс-служба команды.

О травме 32-летнего финна стало известно 13 декабря.

"Йори Лехтеря спустя семь недель возвращается на лед. Врачи "Спартака" дали добро на его участие в официальных матчах", - говорится в заявлении клуба.

Таким образом, форвард сможет принять участие в домашнем субботнем матче Континентальной хоккейной лиги против петербургского СКА. Начало встречи - 17:00 мск.

В текущем сезоне Лехтеря провел 31 матч, в котором набрал 36 (7 голов + 29 передач) очков.

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