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Биатлон

Украинец Прима победил в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону

Лучшим из россиян стал Семен Сучилов, занявший 14-е место

ТАСС, 30 января. Украинский биатлонист Артем Прима стал победителем гонки преследования на 12,5 км на чемпионате Европы. Соревнования проходят в польском городе Душники-Здруй.

Украинец преодолел дистанцию за 32 минуты 11,3 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Вторым стал чех Михал Крчмарж (отставание - 6,6 секунды; 1 промах), третьим стал норвежец Хёвард Богетвейт (+12,5; 3).

Россиянин Семен Сучилов стал 14-м (+58,9; 4), Саид Халили - 16-м (+1.05,1; 3), Никита Поршнев - 18-м (+1.11,9; 1), Даниил Серохвостов - 36-м (+2.20,5; 6), Кирилл Стрельцов - 49-м (+4.20,5; 2).

Чемпионат Европы завершится в воскресенье.

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