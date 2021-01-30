Ступак обогнала на финише Йохауг и стала второй в масс-старте

ТАСС, 30 января. Российская лыжница Юлия Ступак заняла второе место в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Победительницей стала шведка Линн Сван, преодолевшая дистанцию 10 км за 25 минут 57,1 секунды. Третье место заняла норвежка Тереза Йохауг (отставание - 0,9 секунды). Отставание Ступак составило 0,4 секунды.

Россиянка Яна Кирпиченко заняла пятое место (+1,5), Лилия Васильева стала 23-й (+1.00,1), Христина Мацокина - 28-й (+1.08,5), Алия Иксанова - 36-й (+1.17,8), Мария Истомина - 44-й (+1.52,1), Майя Якунина - 54-й (+2.43,1).

Ранее в субботу россиянин Александр Большунов победил в аналогичной гонке на 15 км.

Ступак идет второй в общем зачете Кубка мира, в ее активе 904 очка, первое место занимает американка Джессика Диггинс (1 142), третье - ее соотечественница Рози Бреннан (867). Россиянка Татьяна Сорина занимает пятое место (780), Наталья Непряева - шестое (727), Кирпиченко - 19-е (303), Алиса Жамбалова - 21-е (270), Анна Нечаевская - 34-е (141), Мацокина - 41-е (95), Истомина - 73-е (17), Васильева - 76-е (16), Наталья Мекрюкова - 83-е (12), Иксанова - 87-е (11), Екатерина Смирнова - 94-е (8).

Этап в Фалуне завершится спринтерскими гонками в воскресенье.