Крянин: Большунов имеет шансы выиграть третье золото на этапе Кубка мира в Фалуне

В субботу Большунов выиграл гонку с общего старта классическим стилем на дистанции 15 км. Во второй половине гонки он упал и на одной из контрольных отсечек занимал 38-е место, однако за несколько километров сумел догнать лидеров и в итоге выиграть гонку. В пятницу он одержал победу в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем.

"Когда Саша попал в завал, не скрою, у меня сердце немного екнуло, но это масс-старт, к счастью, падение получилось удачным и произошло не в критический момент гонки на финише, - сказал Крянин. - Хорошо, что Саша не сбил дыхание и сразу принялся наверстывать отставание. Несомненно, это падение внесло коррективы в тактику Большунова, но Саша принял единственно правильное решение, которое привело его к победе. Что касается завтрашнего спринта, то это непредсказуемая гонка, в которой шансы на победу есть у многих, в том числе у Александра Большунова, который наряду с Глебом Ретивых и Сергеем Устюговым обладает хорошим финишем".

Воскресными спринтерскими гонками завершится программа этапа Кубка мира в Фалуне.