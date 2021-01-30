Лыжница Ступак пожаловалась на крайне тяжелое самочувствие на этапе Кубка мира в Швеции

ТАСС, 30 января. Серебряный призер масс-старта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Швеции Юлия Ступак пожаловалась на крайне тяжелое самочувствие во время гонки. Об этом она заявила в эфире "Матч ТВ" .

В субботу Ступак заняла второе место в масс-старте классическим стилем на 10 км.

"Я вообще не понимаю, что было на протяжении всей гонки, потому что самочувствие было крайне тяжелое, - сказала Ступак. - Очень классно работали лыжи, на спуске я могла подкатываться к [лидирующей] группе, за счет этого держаться с ними, силы были уже на исходе".

На финишной прямой Ступак сумела опередить норвежку Терезу Йохауг. "Она пошла на первом круге, видно было, что она сделала ставку на подъемы, но так как мы шли все вместе, на спусках все ее догоняли, поэтому она приехала со всеми и привезла всех на финиш. Я знала, что буду в тройке, потому что финишный спурт у меня неплохой. Будь еще длиннее прямая, можно было бы еще побороться".

Победительницей стала шведка Линн Сван, Ступак уступила ей 0,4 секунды, ставшая третьей Йохауг - 0,9 секунды.