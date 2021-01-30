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Футбол во Франции

Несколько сотен фанатов "Марселя" пытаются проникнуть на базу клуба

Болельщики недовольны результатами команды

ТАСС, 30 января. Несколько сотен фанатов французского футбольного клуба "Марсель" пытаются проникнуть на тренировочную базу команды. Об этом сообщает издание L'Equipe.

В субботу "Марселю" предстоит провести матч чемпионата Франции против "Ренна". Фанаты устроили акцию протеста из-за недовольства результатами команды. Сначала они прошли по городу, затем собрались около базы и зажгли файеры. Также зафиксированы попытки проникнуть на территорию тренировочного центра.

"Марсель" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, команда не может победить на протяжении четырех матчей. Ранее "Марсель" занял четвертое место в группе Лиги чемпионов, одержав одну победу и потерпев пять поражений. Главным тренером команды является бывший наставник санкт-петербургского "Зенита" португалец Андре Виллаш-Боаш.

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