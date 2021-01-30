Несколько сотен фанатов "Марселя" пытаются проникнуть на базу клуба

ТАСС, 30 января. Несколько сотен фанатов французского футбольного клуба "Марсель" пытаются проникнуть на тренировочную базу команды. Об этом сообщает издание L'Equipe.

В субботу "Марселю" предстоит провести матч чемпионата Франции против "Ренна". Фанаты устроили акцию протеста из-за недовольства результатами команды. Сначала они прошли по городу, затем собрались около базы и зажгли файеры. Также зафиксированы попытки проникнуть на территорию тренировочного центра.

"Марсель" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, команда не может победить на протяжении четырех матчей. Ранее "Марсель" занял четвертое место в группе Лиги чемпионов, одержав одну победу и потерпев пять поражений. Главным тренером команды является бывший наставник санкт-петербургского "Зенита" португалец Андре Виллаш-Боаш.