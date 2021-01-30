Кулижников выиграл 500-метровку на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

ТАСС, 30 января. Россиянин Павел Кулижников занял первое место в забеге на 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в нидерландском Херенвене.

Российская конькобежка Голикова стала второй на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира

На эту тему

Спортсмен показал результат 34,475 секунды. Второе время показал канадец Лоран Дюбрёй (34,520), третье место поделили Дай Дай Нтаб из Нидерландов и россиянин Артем Арефьев (34,588). Россиянин Руслан Мурашов стал шестым (34,633), Виктор Муштаков - 13-м (34,910).

26-летний Кулижников является пятикратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье, пятикратным чемпионом Европы. Также ему принадлежат мировые рекорды на дистанциях 500 и 1000 метров.

Этап Кубка мира завершится в воскресенье.