{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Кулижников выиграл 500-метровку на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Артем Арефьев поделил третье место со спортсменом из Нидерландов
Павел Кулижников EPA-EFE/Vincent Jannink
Описание
Павел Кулижников
© EPA-EFE/Vincent Jannink

ТАСС, 30 января. Россиянин Павел Кулижников занял первое место в забеге на 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в нидерландском Херенвене.

На эту тему
Российская конькобежка Голикова стала второй на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира

Спортсмен показал результат 34,475 секунды. Второе время показал канадец Лоран Дюбрёй (34,520), третье место поделили Дай Дай Нтаб из Нидерландов и россиянин Артем Арефьев (34,588). Россиянин Руслан Мурашов стал шестым (34,633), Виктор Муштаков - 13-м (34,910).

26-летний Кулижников является пятикратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье, пятикратным чемпионом Европы. Также ему принадлежат мировые рекорды на дистанциях 500 и 1000 метров.

Этап Кубка мира завершится в воскресенье. 

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Зимние олимпийские виды спорта
Российская конькобежка Голубева стала третьей в масс-старте на этапе Кубка мира
Победила представительница Нидерландов Ирен Схаутен
Читать полностью