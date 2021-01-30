Кулижников выиграл 500-метровку на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

ТАСС, 30 января. Россиянин Павел Кулижников занял первое место в забеге на 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в нидерландском Херенвене.
Спортсмен показал результат 34,475 секунды. Второе время показал канадец Лоран Дюбрёй (34,520), третье место поделили Дай Дай Нтаб из Нидерландов и россиянин Артем Арефьев (34,588). Россиянин Руслан Мурашов стал шестым (34,633), Виктор Муштаков - 13-м (34,910).
26-летний Кулижников является пятикратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье, пятикратным чемпионом Европы. Также ему принадлежат мировые рекорды на дистанциях 500 и 1000 метров.
Этап Кубка мира завершится в воскресенье.