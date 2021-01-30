Матч чемпионата Франции "Марсель" - "Ренн" перенесен из-за беспорядков

ТАСС, 30 января. Игра 22-го тура чемпионата Франции по футболу между "Марселем" и "Ренном", которая должна была пройти 30 января, перенесена на более поздний срок из-за беспорядков. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Дата проведения матча станет известна позднее.

По сообщениям издания L'Equipe, в субботу фанаты "Марселя" устроили акцию протеста из-за недовольства результатами команды. Сначала они прошли по городу, затем собрались около базы и зажгли файеры. Также зафиксированы попытки проникнуть на территорию тренировочного центра.

"Марсель" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 32 очками в 20 играх, команда не может победить на протяжении четырех матчей. Ранее "Марсель" занял четвертое место в группе Лиги чемпионов, одержав одну победу и потерпев пять поражений. Главным тренером команды является бывший наставник санкт-петербургского "Зенита" португалец Андре Виллаш-Боаш.

"Ренн" идет на пятом месте в чемпионате Франции, набрав 36 очков после 21 матча.