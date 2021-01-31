Потапова и Касаткина вышли во второй круг теннисного турнира в Мельбурне

ТАСС, 31 января. Россиянка Анастасия Потапова победила американку Уитни Осигве в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0 пользу 19-летней россиянки.

В следующем круге Потапова встретится со второй ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии. Потапова занимает 101-е место в рейтинге WTA, на ее счету один титул на турнире Международной федерации тенниса (ITF).

В другом матче Дарья Касаткина победила Михаэлу Бузарнеску из Румынии со счетом 6:1, 6:1. В следующем круге 23-летняя россиянка встретится с победительницей матча Маргарита Гаспарян (Россия) - Полона Херцог (Словения). Касаткина занимает 71-е место в рейтинге WTA, на ее счету два титула WTA и семь титулов ITF.

Соревнования в Мельбурне завершатся 6 февраля, призовой фонд составляет $447,62 тыс.