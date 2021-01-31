Дабл-дабл Дэвиса помог "Лейкерс" победить "Бостон" в матче НБА

ТАСС, 31 января. "Лос-Анджелес Лейкерс" на выезде обыграл "Бостон" со счетом 96:95 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал форвард "Бостона" Джейсон Тейтум, набравший 30 очков. Также на его счету 9 подборов и 3 передачи. В составе "Лейкерс" дабл-дабл оформил форвард Энтони Дэвис - 27 очков и 14 подборов, также он сделал 2 передачи. Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс набрал 21 очко и сделал по 7 подборов и передач.

В турнирной таблице "Лейкерс" занимают третье место в Западной конференции с 15 победами в 21 игре, "Бостон" идет пятым на Востоке, одержав 10 побед в 18 матчах.

В следующем матче "Лейкерс" сыграют в гостях с "Атлантой" 2 февраля, "Бостон" на следующий день встретится на выезде с "Голден Стэйт".

Результаты других встреч дня: "Майами" - "Сакраменто" - 105:104; "Нью-Орлеан" - "Хьюстон" - 112:126; "Чикаго" - "Портленд" - 122:123; "Шарлотт" - "Милуоки" - 126:114; "Сан-Антонио" - "Мемфис" - 112:129; "Даллас" - "Финикс" - 105:111.