Овечкин назвал Гартнера легендой НХЛ и заявил, что рад сравняться с ним по числу шайб

В ночь на воскресенье "Вашингтон" обыграл "Бостон" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата. Овечкин забросил победную шайбу. В активе россиянина стало 708 голов, по этому показателю он сравнялся с занимающим седьмое место Гартнером, шестым идет Фил Эспозито (717), лидирует Уэйн Гретцки (894).

"Было интересно посмотреть, как я буду себя чувствовать после утреннего занятия, разминки и во время матча, - сказал Овечкин. - Мы победили, идем дальше". "Гартнер - легенда всей лиги, так что мне приятно с ним сравняться, но впереди еще длинный путь", - добавил капитан "Вашингтона".

Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропустили последние четыре матча "Вашингтона", так как нарушили протоколы лиги о COVID-19.

Овечкин является воспитанником московского "Динамо". Он был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, с 2005 года он выступает в НХЛ за столичный клуб, в 2008 году подписал контракт на 13 лет на общую сумму $124 млн. Российский нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером лиги, трижды завоевал приз "Тед Линдсей эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата). В 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли.