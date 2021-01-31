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Зимние олимпийские виды спорта

Саночница Демченко перевернулась в первом заезде на чемпионате мира

Россиянка не получила травм и самостоятельно покинула трассу
Валерия Демченко EPA-EFE/TOMS KALNINS
Описание
Валерия Демченко
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

ТАСС, 31 января. Российская саночница Виктория Демченко выбыла из борьбы за медали чемпионата мира в германском Кёнигсзе. В первом заезде спортсменка допустила падение и не смогла финишировать.

Демченко, которая перед началом ЧМ-2021 считалась одной из претенденток на медали турнира, допустила ошибку во время спуска и совершила падение на большой скорости. Спортсменка не получила травм и самостоятельно покинула трассу.

Два года назад на этапе Кубка мира в Кёнигсзе у Демченко также случилось падение. Тогда она сильно ударилась головой об лед и была госпитализирована в одну из местных клиник, где была вынуждена провести несколько дней.

В пятницу в спринтерской гонке чемпионата мира Демченко заняла пятое место. На ЧМ-2020 в Сочи Демченко выиграла бронзовую награду в женской гонке. 

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда выходит на старты чемпионата мира в Кёнигсзе под флагом с символикой Федерации санного спорта России и под названием "Russian Luge Federation", на церемонии награждения звучит гимн Международной федерации санного спорта (FIL).

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