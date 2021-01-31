Российский лыжник Вокуев занял третье место на марафоне "Марчалонга" в Италии

ТАСС, 31 января. Россиянин Ермил Вокуев стал бронзовым призером лыжного марафона "Марчалонга", который завершился в воскресенье в Италии.

Победу одержал швед Эмил Перссон, преодолевший дистанцию 70 км за 3 часа 11 минут 9,7 секунды, вторым стал норвежец Тор Асле Гьердален (отставание - 0,3 секунды). Вокуев проиграл победителю 2,7 секунды.

Россиянин Максим Вылегжанин пришел к финишу десятым (+31,1), Дмитрий Баргашов - 30-м (+2.31,6), Александр Гребенко - 36-м (+3.08,6), Алексей Двоскин - 51-м (+5.47).

В женской части гонки победила шведка Лина Коршгрен (3:27.13,7), второе место заняла норвежка Эмили Флетен (+9,6), третье - Ида Даль из Швеции (+45,5). Россиянка Ольга Царева стала пятой (+2.38,1), Анастасия Рыгалина - десятой (+6.05,0).

"Марчалонга" - один из самых престижных лыжных марафонов. Он проходит по двум долинам - Валь-ди-Фьемме и Валь-ди-Фасса, расположенным в Доломитовых Альпах, и завершается двухкилометровым подъемом в Кавалезе.