Четверка Гайтюкевича заняла пятое место на этапе Кубка мира по бобслею

ТАСС, 31 января. Немецкий экипаж в составе Франческо Фридриха, Торстена Маргиса, Флориана Бауэра и Александра Шуллера одержал победу в соревнованиях четверок на этапе Кубка мира по бобслею. Соревнования проходят в австрийском Игльсе.

Результат немцев по сумме двух попыток составил 1 минута 42,08 секунды. Второе место заняла австрийская команда (отставание - 0,22 секунды), третьим стал канадский экипаж (+0,39).

Российские бобслеитсы Ростислав Гайтюкевич, Михаил Мардасов, Илья Малых и Руслан Самитов показали пятый результат (+0,62). Четверка в составе Алексея Стульнева, Алексея Зайцева, Василия Кондратенко и Романа Кошелева стала десятой (+0,98).

В субботу Гайтюкевич и Мордасов стали третьими в соревнованиях двоек, впервые заняв место на пьедестале на этапах Кубка мира.