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Зимние олимпийские виды спорта

Голикова и Качанова стали призерами этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене

Победу на дистанции 500 м одержала нидерландка Фемке Кок
Ангелина Голикова EPA-EFE/VINCENT JANNINK
Описание
Ангелина Голикова
© EPA-EFE/VINCENT JANNINK

ТАСС, 31 января. Российская конькобежка Ангелина Голикова заняла второе место на дистанции 500 м на этапе Кубка мира, который проходит в нидерландском Херенвене.

Победу одержала нидерландка Фемке Кок (37,333 секунды), Голикова проиграла ей 0,03 секунды, третьей стала россиянка Дарья Качанова (+0,30).

Ольга Фаткулина показала четвертое время (+0,34), Ирина Кузнецова - 10-е (+0,71), Кристина Силаева - 15-е (+1,23).

29-летняя Голикова является двукратным серебряным призером чемпионатов мира на отдельных дистанциях, двукратной чемпионкой Европы. Также она завоевала серебро чемпионата Европы в спринтерском многоборье.

Этап Кубка мира в Херенвене завершится в воскресенье.

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