Дзюба и Лунев присоединились к "Зениту" на сборах в Дубае

ТАСС, 31 января. Футболисты петербургского "Зенита" Артем Дзюбы и Андрей Лунев присоединились к команде на сборах в Дубае после выздоровления от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

15 января стало известно, что тесты на коронавирусную инфекцию Дзюбы и Лунева дали положительные результаты. Футболисты не отправились с командой на первый тренировочный сбор в Дубае.