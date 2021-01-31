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Футбол в России

Дзюба и Лунев присоединились к "Зениту" на сборах в Дубае

Первый сбор они пропустили из-за заражения коронавирусом

ТАСС, 31 января. Футболисты петербургского "Зенита" Артем Дзюбы и Андрей Лунев присоединились к команде на сборах в Дубае после выздоровления от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

15 января стало известно, что тесты на коронавирусную инфекцию Дзюбы и Лунева дали положительные результаты. Футболисты не отправились с командой на первый тренировочный сбор в Дубае.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, после 19 туров клуб набрал 41 очко и опережает идущий на втором месте ЦСКА на четыре очка.

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