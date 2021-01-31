Дзюба и Лунев присоединились к "Зениту" на сборах в Дубае

ТАСС, 31 января. Футболисты петербургского "Зенита" Артем Дзюбы и Андрей Лунев присоединились к команде на сборах в Дубае после выздоровления от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
15 января стало известно, что тесты на коронавирусную инфекцию Дзюбы и Лунева дали положительные результаты. Футболисты не отправились с командой на первый тренировочный сбор в Дубае.
Артём Дзюба и Андрей Лунев присоединились к команде pic.twitter.com/HFXdGTGylQ— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) January 31, 2021
"Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, после 19 туров клуб набрал 41 очко и опережает идущий на втором месте ЦСКА на четыре очка.