ПСЖ в матче чемпионата Франции проиграл идущему в зоне вылета "Лорьяну"

ТАСС, 31 января. ПСЖ проиграл "Лорьяну" со счетом 2:3 в гостевом матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Лоран Абержель (36-я минута), Йоан Висса (80) и Теремас Моффи (90+2). У проигравших дубль оформил Неймар (45, 57), оба мяча забив с пенальти.

ПСЖ до этого не проигрывал в чемпионате Франции на протяжении семи матчей (пять побед, две ничьих). Предыдущее поражение команда потерпела 13 декабря, проиграв дома "Лиону" (0:1). Парижане потерпели первое поражение после назначения Маурисио Почеттино на пост главного тренера.

В турнирной таблице ПСЖ занимает второе место, набрав 45 очков и на одно очко отставая от лидирующего "Лиона". "Лорьян", одержавший вторую победу подряд, поднялся из зоны прямого вылета на 18-е место, которое дает право сыграть в переходных матчах за право в следующем сезоне принять участие в высшем дивизионе чемпионата страны.

В следующем туре ПСЖ примет "Ним", который занимает последнее место в таблице, "Лорьян" в гостях сыграет с "Ренном". Оба матча пройдут 3 февраля.

Результаты других матчей игрового дня:

"Ницца" - "Сент-Этьен" - 0:1;

"Анже" - "Ним" - 3:1;

"Брест" - "Мец" - 2:4;

"Страсбур" - "Реймс" - 0:1.