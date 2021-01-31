{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Магомед Исмаилов может провести бой против Шлеменко в случае победы над Минеевым

Реванш боя Исмаилов - Минеев запланирован на сентябрь в Москве

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российский боец Магомед Исмаилов может провести поединок против Александра Шлеменко в случае победы над Владимиром Минеевым. Об этом ТАСС сообщил брат и тренер Исмаилова Рамазан Исмаилов.

На эту тему

Как ранее сообщал ТАСС, Исмаилов в сентябре проведет реванш с Минеевым в Москве.

"Если бог даст нам победу над Минеевым, мы можем подраться со Шлеменко. Это очень большой и интересный бой, хорошее противостояние. Мы уважаем Александра", - сказал собеседник агентства.

Исмаилов и Минеев проводили поединок в 2018 году, бой завершился вничью.

Теги
ММА
Шахматные турниры
Россиянин Есипенко занял третье место на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее
18-летний шахматист обыграл на турнире Магнуса Карлсена
Читать полностью