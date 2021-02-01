"Монако" обыграл "Нант" в чемпионате Франции. Головин вышел на замену во втором тайме

ТАСС, 1 февраля. "Монако" одержал победу над "Нантом" со счетом 2:1 в гостевом матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Гильермо Марипан (45-я минута) и Кевин Фолланд (60), у проигравших отличился Рено Эмон (84). Защитник "Нанта" Николас Паллуа получил две желтые карточки за неспортивное поведение и был удален с поля на 75-й минуте.

Полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин появился на поле на 69-й минуте, заменив Крепина Диатта.

В турнирной таблице "Монако" занимает четвертое место, набрав 42 очка, "Нант" с 18 очками идет 17-м. "Монако" в следующем туре примет "Ниццу", "Нант" в гостях сыграет с "Сент-Этьеном", оба матча пройдут 3 февраля.