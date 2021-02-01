"Даллас" проиграл "Каролине" в матче НХЛ. Худобин и Радулов отметились передачами

ТАСС, 1 февраля. "Каролина" обыграла "Даллас" по буллитам со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джордан Стаал (2-я минута), Брок Макгинн (37), Нино Нидеррайтер (58), решающий буллит реализовал Винсент Трошек. У проигравших отличились Джейми Олексяк (28), Эндрю Кольяно (48) и Джейми Бенн (52).

В составе "Далласа" результативными передачами отметились вратарь Антон Худобин и нападающий Александр Радулов, который также отличился в серии буллитов. Форвард "Каролины" Андрей Свечников не смог реализовать свою попытку. Нападающий "Далласа" Денис Гурьянов не отметился результативными действиями.

Для Худобина это второй голевой пас в текущем чемпионате. Он отразил 37 из 40 бросков по своим воротам. Радулов набрал 6 очков (2 шайбы + 4 передачи) в текущем сезоне за шесть матчей.

"Каролина" занимает третье место в Центральном дивизионе, набрав 10 очков в шести матчах. "Даллас" находится на четвертой строчке с девятью очками в шести встречах. В следующем матче "Каролина" сыграет в гостях против "Чикаго" 3 февраля. "Даллас" в этот же день встретится на выезде с "Коламбусом".

В другом матче игрового дня "Флорида" в гостях обыграла "Детройт" со счетом 3:2. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский остался в запасе. Форвард "Детройта" Владислав Наместников не отметился результативными действиями.