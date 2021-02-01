Передача Проворова помогла "Филадельфии" победить "Нью-Йорк Айлендерс" в матче НХЛ

ТАСС, 1 февраля. "Филадельфия" обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей хет-трик оформил Джоэл Фараби (19, 23, 36-я минуты), также отличился Кевин Хейз (65). У проигравших шайбы забросили Ник Ледди (21), Джош Бейли (42) и Мэтью Барзал (47).

Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов сделал результативную передачу в эпизоде с решающей шайбой в овертайме. Он набрал 7 (2 шайбы + 5 передач) очков в 10 матчах сезона. Вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин отразил 25 бросков из 29.

"Филадельфия" занимает второе место в таблице Восточного дивизиона, набрав 15 очков в 10 матчах. "Айлендерс" идут седьмыми с 8 очками в 9 играх. В следующем матче "Филадельфия" примет "Бостон" 4 февраля, "Айлендерс" днем ранее сыграют на своей площадке против "Баффало".